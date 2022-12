Ricardo Rodriguez: “Spiace che l’Italia non sia al Mondiale, sapevo che…”

In esclusiva a La Repubblica-Torino ha parlato Ricardo Rodriguez. L'ex difensore del Milan ora in forza al Torino si è espresso in merito alla qualificazione della Svizzera ai Mondiali ai danni dell'Italia e ha detto: " Mi spiace sinceramente che l'Italia non sia a questo Mondiale . È assurdo che una squadra che ha vinto 4 Coppe del Mondo non ci sia. Nessuno avrebbe scommesso su di noi, ma noi sapevamo di essere forti”.

Ancora le parole di Ricardo Rodriguez

"Non eravamo certi che vi avremmo eliminati, ma eravamo sicuri che non ci avreste fatto un mazzo così. Però che avreste sbagliato due rigori decisivi no, questo non poteva immaginarlo nessuno. Se riusciremo ad accedere agli ottavi di finale dei Mondiali? Anche nel 2018 eravamo nel girone col Brasile e la Serbia ma siamo passati noi". Queste le parole in esclusiva a La Repubblica-Torino dove ha parlato Ricardo Rodriguez il quale si è espresso in merito alla qualificazione della Svizzera ai Mondiali ai danni dell'Italia.