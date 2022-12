Mercato Milan / Pedullà svela la news che fa tremare Milano: “A gennaio…”

Ci siamo, si riparte. Il Milan si appresta ad affrontare questo singolare ritiro invernale, utile per preparare al meglio la rincorsa al Napoli che riprenderà dal 2023. Ma il nuovo anno, come sempre, porterà subito in dote anche una nuova sessione di mercato, durante la quale il Milan potrebbe tornare ad essere protagonista con qualche operazione. Quel che è certo è che le news di calciomercato che riguardano proprio il club rossonero - tra possibili uscite e nuovi potenziali colpi in entrata - non mancano mai. Una delle ultime l'ha data il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha svelato aggiornamenti molto importanti su un giocatore in particolare <<<