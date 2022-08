L’ex Milan Kakà è pronto alla nuova vita: “A breve sarò pronto”

Ricardo Kakà si prepara alla nuova vita che a breve lo attenderà. Non manca molto, ma l'ex Milan si dice carico e non vede l'ora di iniziare

L'ex bandiera del Milan Ricardo Kakà si prepara alla sua nuova vita. La stella brasiliana si dice carico in vista di ciò che lo attenderà. Per carità, manca ancora del tempo prima che questo desiderio possa realizzarsi. Ma l'ex giocatore si dice molto fiducioso. Non vede l'ora di poter iniziare e mettersi all'opera. Questa potrebbe essere la sua occasione. Ma prima, come lui stesso afferma: "Voglio godermi la Coppa del Mondo in Qatar, osservare e imparare". Prima di tutto spazio alla grande competizione globale, pronto a tifare il suo Brasile e poi il suo futuro da allenatore sarà realtà.

Proprio così, Ricardo Kakà si appresta a diventare un nuovo allenatore. Questa sembra essere la nuova strada intrapresa dall'ex trequartista del Diavolo. L'ex fantasista si è raccontato ai microfoni di Globo Esporte nel farlo, ha raccontato nel dettaglio la sua nuova vita. E allora noi, come di consueto, cari amici e amiche de IlMilanista.it, vi riportiamo in anteprima le sue parole. Qui di seguito potrete trovare le dichiarazioni di Kakà sulla sua nuova vita da allenatore: "Sto chiudendo il mio ciclo di studi e presto potrò avere una squadra da allenare. A maggio ho completato il corso CBF Academy e ho ottenuto la Licenza A, con la quale posso allenare qualsiasi squadra professionistica in Brasile. Prima di iniziare però voglio godermi la Coppa del Mondo in Qatar, osservare e imparare. Il calcio è molto diverso oggi rispetto a come l'ho lasciato. Però l'anno prossimo chissà, potrei essere pronto"

Insomma, carico per affrontare questa nuova esperienza. Ad ormai 40 anni, Kakà ritiene che sia arrivato il momento giusto per poter svoltare definitivamente pagina. E la nuova vita da tecnico lo attende. Chissà che non possa illuminare San Siro proprio come il suo Maestro, Carlo Ancelotti? Chi lo sa, quel che è sicuro è che i tifosi rossoneri, solo al pensiero, impazzirebbero di gioia.