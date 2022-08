Calciomercato Milan, Leao-Onana e un’altra sorpresa: “Ora gira un nome”

Sono giornate molto calde sul fronte calciomercato per il Milan e non potrebbe essere altrimenti. Ancora pochi giorni e questa sessione estiva si concluderà. Uno dei temi scottanti riguarda il futuro di Rafael Leao . Il Chelsea c'è ma ancora non si è fatto avanti. Il Milan lo vuole tenere e blindare, ma il rinnovo è complicato a causa delle esose richieste di Leao. E se alla fine arrivasse davvero una super offerta (superiore ai 100 milioni), Maldini sarebbe costretto a prenderla in considerazione. Non solo Rafael Leao , però.

In entrata è caccia al centrocampista. Jean Onana il preferito, Aster Vranckx l'alternativa. Per il primo, il Bordeaux chiede circa 6 milioni di euro: la distanza non è ampia. L'agente di Onana, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, ha riferito: "Con il Milan non è fatta, può succedere di tutto. Ottimismo? Le due società devono trovare un accordo". Per quanto riguarda Vranckx, il Wolfsburg avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. Oltre alle notizie su Rafael Leao, Jean Onana e Aster Vranckx però, in queste ore ne sono arrivate anche altre molto importanti e una in particolare riguarda un nome a sorpresa <<<