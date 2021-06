Riapre Casa Milan Bistrot e riprende la collaborazione con Segafreddo

Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero

Con un comunicato sul proprio sito internet, acmilan.com, il Milan ha ufficializzato la riapertura di Casa Milan Bistrot in collaborazione con Segafreddo. Ecco il comunicato ufficiale:

IL COMUNICATO UFFICIALE

AC Milan e Segafredo Zanetti, due brand internazionali che rappresentano la passione e l'eccellenza italiana in tutto il mondo, intraprendono un nuovo percorso condiviso all'insegna della salute e del benessere con la riapertura del Casa Milan Bistrot, un ristorante inserito nel contesto di Casa Milan, il quartier generale di AC Milan a Milano, che ospita anche il museo dei Rossoneri e l'AC Milan Store.

Il Bistrot, che riapre ufficialmente oggi martedì 8 giugno, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, con aperture straordinarie previste nei fine settimana e nelle ore serali in caso di eventi e/o manifestazioni, a partire da venerdì 11 giugno, giornata in cui verrà celebrato l’inizio dell'Europeo con Italia-Turchia. Il ristorante resterà aperto eccezionalmente fino alle 23:30 per permettere a tutti i tifosi di seguire la partita inaugurale del torneo e tifare assieme gli Azzurri a Casa Milan (ulteriori dettagli e informazioni verranno forniti nei prossimi giorni tramite i canali AC Milan).

Con la nuova riapertura, il Casa Milan Bistrot si presenterà al pubblico rinvigorito da un'ampia gamma di prodotti ricercati, eleganti e al tempo stesso plastic-free ed eco-friendly, promuovendo così un consumo responsabile e rispettoso del pianeta.

Il nuovo ciclo del punto di ristorazione di Casa Milan, gestito dall'azienda di ristorazione CODESA, si rivolgerà a un target trasversale ed eterogeneo. Sarà un riferimento per tutti i visitatori di Casa Milan, ma anche per tutti gli appassionati di sport e i numerosi turisti che popolano Milano in tutti i periodi dell’anno, oltre che un punto di ristoro per la pausa pranzo del personale AC Milan e delle strutture circostanti che contano circa 1.000 dipendenti.

La passione per lo sport, l’amore per l'ospitalità e l'attenzione allo sviluppo e all'innovazione saranno gli ingredienti principali di ogni portata servita agli ospiti del Bistrot rossonero, caratterizzati dai valori positivi e socializzanti che da sempre contraddistinguono due icone globali come Segafredo e AC Milan.

Nicolas Peyresblanques, Presidente Segafredo Zanetti S.p.A.: "In Italia come in tutto il mondo Segafredo significa Caffè, ma siamo anche da sempre attivi nel sostegno dello sport a tutti i livelli: ci impegniamo ogni giorno per creare momenti speciali da condividere e da ricordare. Con la riapertura di questo locale, Segafredo e AC Milan si sono unite per portare un progetto di qualità e di eccellenza esperienziale a tutti i visitatori del Bistrot".

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "La riapertura di Casa Milan Bistrot rappresenta un tassello prezioso nel percorso di collaborazione che abbiamo avviato a dicembre con Segafredo. L'obiettivo è quello di offrire, in un contesto urbano di lavoro, un'area confortevole, dedicata allo svago con una cucina sofisticata, ma alla portata di tutti e con un’attenzione particolare all’ambiente".