Milan, Pobega torna a casa e poi valuterà mister Pioli

Sarà Stefano Pioli a valutare Tommaso Pobega, il centrocampista rientra al Milan dopo la stagione da protagonista allo Spezia

Redazione Il Milanista

Tommaso Pobega è una delle sorprese dell'ultimo campionato. Uno degli artefici della salvezza dello Spezia di mister Italiano, nel corso della scorsa stagione si è ritagliato il suo spazio con la squadra ligure, mettendo a segno anche goal importanti. Titolare anche nell'Under 21 del Commissario Tecnico Nicolato, tornerà a Milanello. Sarà Stefano Pioli che dovrà valutarlo da vicino e decidere se potrà giocarsi un posto in rossonero nella prossima stagione, quella del ritorno in Champions League. Non mancano però le squadre interessate a lui, sia in Italia che all'estero. L'ultima parola però spetta ai rossoneri, Pobega dovrebbe far parte dei giocatori che prenderanno parte al ritiro.

La conferma di Tuttosport

Il quotidiano sportivo Tuttosport, scritto del centrocampista, prodotto delle giovanili rossonere. E proprio il futuro del ragazzo è al centro delle riflessioni, il fatto di essere cresciuto nel Milan è infatti un valore aggiunto, sia per la lista della prossima Serie A, così come per la Champions League, un fatto che il club meneghino non sottovaluterà nelle riflessioni sul calciatore. In ogni però se dovesse lasciare di nuovo Milanello, sarà soltanto a titolo temporaneo, Maldini e Massara infatti puntano molto sul ragazzo per il futuro.

Anche Carlo Pellegatti conferma Pioli e Pobega

Anche il giornalista sporto Carlo Pellegatti di chiara fede rossonera ha confermato sul suo canale Youtube, quelli che saranno i prossimi mesi di Tommaso Pobega e il Milan. Specificando come le riflessioni siano già in corso dato che a gennaio sia Kessie che Bennacer saranno impegnati con la Coppad'Africa e quindi serviranno ricambi in gradi di dare affidabilità e lo stesso apporto dei due titolari. C'è ovviamente anche da sistemare la situazione legata a Sandro Tonali. Pioli dovrà valutare bene Pobega, abituato a giocare in un centrocampo a tre e che fa degli inserimenti il suo punto di forza.