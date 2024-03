Repubblica: “Il caso Milan scuote l’immagine dell’Italia a Wall Street”

Il caso sulla cessione del Milan sta avendo conseguenze anche sull'immagine dell'Italia a Wall Street, come documentato oggi da Repubblica

Lorenzo Focolari Redattore 15 marzo 2024 (modifica il 15 marzo 2024 | 09:58)

In questi giorni l'indagine sulla cessione del Milan ha scosso il mondo rossonero, ma non solo. Oggi infatti Repubblica ha proposto una riflessione sulle conseguenze della vicenda in chiave finanziaria. Questo il titolo: "Il caso Milan scuote l’immagine dell’Italia a Wall Street".

Quello che emerge dagli States è la convinzione che un un fondo come Elliott, che fa "parte dell'establishment", possa aver commesso un errore così banale. Ai taccuini del quotidiano, un finanziere di New York ha spiegato: "Se le autorità non dimostreranno di avere la pistola fumante, ne va di mezzo la credibilità dell'Italia nell'attirare investimenti esteri. L'invasione della Guardia di Finanza per sequestrare documenti in un'azienda che resta privata non dà molta sicurezza".

Un altro addetto ai lavori ha spiegato: "Mi sembra una questione semantica e soggettiva sospettare che una proprietà permanga, vuol dire confondere il ruolo del debito rispetto al capitale. E se Elliott ha già detto pubblicamente di aver venduto, dubito che menta esponendosi a guai ben più gravi".

