Indagine Milan: spunta Investcorp nelle ricerche dei pm

Sono giorni molto particolare in casa Milan . Stasera la squadra di Pioli si giocherà il passaggio del turno contro lo Slavia Praga in Europa League , ma nel frattempo le vicende extra-campo tengono banco.

Come riferisce il quotidiano, la GdF ha passato al setaccio documenti, chat e mail . Tra i termini ricercati dai pm c'è " Investcorp ", ovvero il fondo arabo che era stato vicino a prendere il Milan da Elliott prima dell'accordo con RedBird.

