L’ex Milan: “Avrei voluto vincere a Napoli. In finale di Champions tifo…”

Nella vigilia della sua millesima partita da professionista, l’ex portiere di Milan e Napoli Pepe Reina ha parlato della sua carriera e dell’esperienza in Italia in una lunga intervista concessa al quotidiano di informazione sportiva spagnolo Marca.

"Una cosa che mi rende molto felice. Sono emozionato: la barriera dei 1.000 sembrava quasi impossibile da superare, invece ce l’ho fatta. Non ho entusiasmo, di più. Prima pensavo di avere tante partite davanti. Adesso assaporo ogni cosa, ogni trionfo, ogni momento bello e, perché no, anche quello brutto, perché la fine è dietro l’angolo".

"Con grande gioia. Peccato che non lo abbiamo potuto vincere noi, perché avrebbe significato la vittoria più importante della nostra carriera, visto che vincere un campionato a Napoli è diverso dal vincerlo in qualsiasi altra parte del mondo. Mi congratulo con loro e spero che non ne arrivi un altro tra altri 30 anni. Mi sarebbe piaciuto viverlo. Abbiamo vissuto una Coppa in modo incredibile… ed è stata solo una Coppa! Immagina cosa significa un campionato. È un peccato che non sia accaduto quando c’ero io".