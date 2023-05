Milan, in lizza un giovane attaccante argentino: Lucas Beltràn

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca costante di profili che possano apportare alla rosa maggiore qualità. Il ruolo da ottimizzare resta il reparto offensivo, che oltre al solito Olivier Giroud non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi rossoneri. Con molta probabilità a fine stagione Origi, Rebic e Zlatan Ibrahimovic lasceranno Milano, alla ricerca di nuovi lidi. Proprio per questo Maldini e Massara sono a lavoro da diversi mesi per individuare un vice Olivier che possa dare garanzie anche in termini realizzativi, oltre che di minutaggio.