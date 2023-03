Cambia la regola sui rigori, Maignan sbotta: “Dovremo stare di spalle…”

L'Ifab, organismo che stabilisce le regole del calcio, ha vietato ai portieri di "distrarre" i rigoristi. Il portiere rossonero ha ironizzato

Redazione Il Milanista

Il calcio moderno è in continua evoluzione. In questo senso, le ultime novità arrivano dall'Ifab, l'organismo indipendente che stabilisce le regole del gioco del calcio. Le nuove norme introdotte riguardano i calci di rigore. L'Ifab infatti ha stabilito che i portieri non potranno più assumere qualsiasi comportamento che possa distrarre i giocatori durante l'esecuzione di un tiro dal dischetto. Gli estremi difensori quindi non potranno toccare i pali, la traversa e la rete o ritardare la battuta.

Un cambiamento che non ha trovato ovviamente il favore dei portieri. In tal senso si è espresso anche Mike Maignan. L'estremo difensore del Milan, sui suoi social, ha commentato in maniera ironica questa novità. Ecco le sue parole: "Nuove regole dell'Ifab per i rigori nel 2026: i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro. In caso di interruzione, calcio di punizione indiretto".

Sarcasmo quindi per il francese, che come altri suoi colleghi ha visto in questa nuova norma uno svantaggio e un "favore" ai rigoristi che si troveranno di fronte. Il francese, peraltro, è uno specialista nel fronteggiare i tiri dagli 11 metri. Proprio nell'ultimo match delle qualificazioni a Euro 2024 tra Francia e Olanda, vinto per 4-0, Maignan ha parato un rigore a Depay.