Bruno Giordano: “Napoli-Milan? La prima sfida darà indirizzo psicologico”

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali , domani il Milan si ritroverà per iniziare a preparare la gara di domenica: i rossoneri faranno visita al Napoli capolista. Un big match di campionato che precederà il doppio confronto nei quarti di Champions League . Una sfida che rievoca le grandi battaglie degli anni '80 . Uno dei protagonisti di quel Napoli era Bruno Giordano , che componeva il famoso tridente con Maradona e Careca . L'ex attaccante, intervistato dal Corriere dello Sport, ha confrontato il Napoli di allora e di oggi: " Ci stanno riportando indietro a quel Napoli-Milan epico . Adesso come allora, c’è la Storia: noi la facemmo vincendo il primo Scudetto, questa squadra la sta riscrivendo sublimando il calcio".

Ci saranno tre sfide in 16 giorni: "La prima darà in qualche modo un indirizzo psicologico alle altre, perché finirà per azzerare tutto quello che è successo in campionato. Non dico che il vantaggio non abbia un peso, ma diventerà relativo anche alla luce delle strategie di Champions, che sono diverse. Lì ci sono 180 minuti in cui si mette dentro ogni dettaglio, anche quello che non si ha, un episodio costruito dal destino, una svirgolata, un errore sotto porta o di un difensore, un raffreddore. Bisognerà calarsi in una realtà che ignori gli otto mesi precedenti".