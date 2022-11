Kakà: “La cavalcata era il mio marchio. Sulla partita contro il Celtic…”

Ricardo Kakà, leggenda storica del Milan ha parlato a MilanTV sul coast to coast contro il Celtic in Champions League nel 2007.

"La cavalcata palla al piede era un mio marchio. Ci abbiamo lavorato tantissimo al Milan. Adoravo dribblare quando ero in progressione, con la palla al piede verso la porta. In quelle occasioni sono riuscito a segnare parecchie reti. Quella al Celtic è una rete che mi piace tantissimo. Soprattutto considerando il momento della parita; l'emozione di segnare ai supplementari è veramente speciale. Riesco a fare quella giocata lì e a togliere lo 0-0. Quando vedo il portiere scivolo un po', ma riesco a tirarli sotto le gambe. È stato uno dei gol più importanti segnati nel Milan. Il tifo lo senti, i tifosi li senti: quando presi palla avevo alla mie spalle tutto San Siro in coro".