Milan, Rebic e Origi ancora fermi: non saranno disponibili per sabato sera

Redazione Il Milanista

Questo weekend torna finalmente in campo la Serie A, dopo la sosta della scorsa settimana per la pausa Nazionali. I club italiani sono pronti a tornare in campo e a dimostrare il loro valore. Nel prossimo mese e mezzo ci sarà un vero tour de force per il Milan, chiamato a disputare otto gare soltanto nel mese di ottobre. Durante queste sfide ci saranno anche dei big match, come quelli contro il Chelsea in Champions League o quello contro i bianconeri dell’8 ottobre.

I meneghini sono tornati ad allenarsi al centro sportivo di Milanello e proprio oggi torneranno a disposizione tutti i giocatori partiti con le loro Nazionali. Per la partita di sabato sera, mister Pioli dovrà fare a meno di Ante Rebic e Divock Origi. Anche durante l’allenamento di ieri i due giocatori hanno svolto un lavoro personalizzato e non sono scesi in campo insieme ai loro compagni. Questo vuol dire che avranno bisogno ancora di alcuni giorni per smaltire del tutto i loro problemi fisici e tornare dunque a totale disposizione.

Rebic e Origi non saranno convocati per la sfida contro i toscani, mentre buone rassicurazioni provengono da Sandro Tonali. Salvo particolari complicazioni, il giocatore dovrebbe partire dal primo minuto di gioco. Dopo i problemi riscontrati negli ultimi giorni (che gli hanno fatto saltare gli impegni con l’Italia), ora Tonali è pronto a riprendersi il posto in regia.