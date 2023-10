Ravezzani: “Il nostro calcio non aveva bisogno anche di questo scandalo”

In esclusiva a TMW Radio durante Maracanà ha parlato il noto giornalista nonché direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani che ha detto: "Chi scommette sulla propria squadra non è un ludopatico ma un cretino. Chi viola scientemente delle regole è un cretino e certamente fai qualcosa di penalmente rilevante”.

Queste le sue parole

“Non ho questo senso di comprensione paterna come provano altri. E' una cosa di gravità inaudita. E mostra l'ignoranza di questi ragazzi, fortunati, vincenti, ricchi, che si sono infilati in una situazione borderline in un momento in cui il calcio ha bisogno di altre cose e non di scandali simili".