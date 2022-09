Raspadori: “Molto del gol è stato di Bonucci che mi ha chiamato la giocata”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato il centravanti del Napoli e della Nazionale italiana Giacomo Raspadori il quale dopo la vittoria grazie ad un suo gol contro l'Inghilterra in Nations League ha detto: "Il gol è una situazione che Bonucci mi aveva chiamato prima perché aveva visto lo spazio. E' andata bene, è stata una vittoria importante di cui avevamo bisogno. Volevamo fare questa prestazione, con questo coraggio. Ora c'è da recuperare nel migliore dei modi per fare bene in Ungheria".

"Sicuramente è un bel momento, ma c'è da lavorare. E' solo un punto di partenza, devo continuare con umiltà. Conosco il lavoro come metodo per raggiungere qualcosa e continuerò a farlo. Sicuramente quando si gioca contro squadre così forti le difficoltà ci sono, ma siamo stati bravi a rimanere in partita e portare a casa la vittoria". Queste le parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com dove ha parlato il centravanti del Napoli e della Nazionale italiana Giacomo Raspadori il quale si è espresso dopo la vittoria grazie ad un suo gol contro l'Inghilterra in Nations League.