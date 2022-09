Milan, Giroud è sempre più una garanzia: quanti record per il francese

Tra i giocatori che più stanno facendo bene nel Milan c’è Olivier Giroud . L’attaccante francese sta vivendo una seconda giovinezza in rossonero. Arrivato lo scorso anno a fine carriera, a Milanello ha ritrovato una condizione fisica ottimale nonostante le 36 primavere sulle spalle. Olivier è diventato un perno insostituibile nella formazione di Pioli, anche complici le molte assenze di Ibrahimovic. Il francese è arrivato in punta di piedi, ma partita dopo partita ha acquisito consapevolezza e dominio del campo.

Giroud si è reso protagonista di questo inizio di stagione. Nelle nove partite disputate tra campionato e Champions League, l’attaccante ha segnato ben cinque reti eguagliando così il record personale registrato all’Arsenal nel 2013 e 2014. I gol segnati sono sempre stati pesanti, come quello nel Derby o in Europa. Ovviamente a fare la differenza non sono soltanto i gol, ma anche l’atteggiamento con i compagni di squadra. Il francese ha trovato una perfetta combinazione con Leao, dimostrando come il giovane e l’esperto possano combinarsi perfettamente tra di loro.