Raspadori: “Italia? Non credo alla sfortuna: abbiamo perso entusiasmo”

Il giocatore del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le sue parole

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il centravanti del Sassuolo Giacomo Raspadori che sull'eliminazione dell'Italia dai Play-off Mondiali ha detto: "Il rientro negli spogliatoi? Silenzio totale, delusione tremenda. La fortuna è quella di avere compagni dall'enorme spessore umano che hanno consolato noi giovani. Durante la gara si capiva che gli eventi non si stavano incastrando nel migliore dei modi, che avremmo potuto fare di più. Per il momento la delusione è passata ma tornerà in autunno. L'analisi del passato serve: capire cosa ti ha portato al trionfo prima e alla sconfitta poi, è fondamentale".

Sul come mai l'Italia non è riuscita a staccare il pass per il Qatar

“Non c'è una motivazione precisa. Abbiamo perso un po' d'entusiasmo. Non credo a fortuna e sfortuna, ma all'Europeo si era creata una magia che poi è svanita. In estate qualcosa di superiore ci ha dato una mano". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato il centravanti del Sassuolo Giacomo Raspadori il quale si è espresso sull'eliminazione dell'Italia dai Play-off Mondiali.

L'ex calciatore Demetrio Albertini ha invece parlato dello Scudetto

Ospite nella puntata settimanale di Calciomercato.com su Twitch, ha parlato il grande ex rossonero Demetrio Albertini che ha detto: "Chi vince il campionato? Non sono scaramantico, ma non mi piace fare pronostici soprattutto in questo finale di stagione. Sono tutte finali, sarà una partita sbagliata da una squadra a determinare lo scudetto per un'altra. Finora vedo delle analogie tra questo Milan e quello campione d'Italia nel 1999, quando fu la Lazio a perdere lo scudetto e noi bravi ad approfittarne: speriamo nello stesso lieto fine". Queste le parole del grande ex rossonero Demetrio Albertini che ospite nella puntata settimanale di Calciomercato.com su Twitch ha parlato di Milan e di Scudetto.