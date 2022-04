Piatek: “Al Milan 7 mesi dove ha funzionato tutto. Poi è arrivato Giampaolo”

Ecco le parole di Krzysztof Piatek ai microfoni di DAZN durante il programma 1 VS 1, durante la quale è tornato sull'avventura al Milan

Redazione Il Milanista

"Sono molto contento di essere alla Fiorentina. Siamo una grande squadra e in questa stagione stiamo giocando molto bene. In questi primi mesi ho fatto sei gol in 10-11 partite, sono contento ma devo continuare", inizia così l'intervista di DAZN all'ex attaccante del Milan Piatek. Ecco le sue parole

SUL RAPPORTO CON VINCENZO ITALIANO - "È molto attivo e forte, è un grande allenatore con una grande idea di calcio. Un calcio offensivo con grande intensità e questo mi piace perché voglio sempre migliorarmi come calciatore"

SULLA POSSIBILE QUALIFICAZIONE IN EUROPA - "Siamo sulla buona strada ma dobbiamo guardare alle prossime partite. Per Firenze questa è un'occasione incredibile per andare in Europa, anche per noi, per la squadra. Siamo forti ma vediamo, le prossime partite dobbiamo giocarle bene".

SULL'AVVENTURA AL MILAN - "Nei primi sette mesi ha funzionato tutto. Ho fatto tanti gol con Gattuso, poi è arrivato mister Giampaolo che ha cambiato modulo e idea. Era un sistema dove i calciatori non hanno interpretato il proprio ruolo, io ho giocato con Castillejo come attaccante e Suso trequartista, e queste non sono le loro posizioni. In due mesi ho sbagliato io e ha sbagliato la squadra, è stato difficile. Se Giampaolo mi ha capito poco? No, però avevo bisogno di tempo per giocare con questo sistema perché era la prima volta che giocavo con il trequartista e le due punte. Anche io devo capire cosa non ha funzionato. Ma penso che entrambi avessimo bisogno di tempo, due mesi sono stati pochi".

SUL CAMBIO DI NUMERO AL MILAN - "Quando sono arrivato al Milan volevo prendere subito il primo giorno la maglia numero 9 ma Gattuso e la società mi hanno detto di prendere la 19 o un altro numero ma non la 9, perché te la devi conquistare. Dopo sei mesi - conclude la punta polacca - ho preso la 9 e ho fatto pochi gol, e così tutti i tifosi mi chiedevano perché avessi cambiato numero..."