Ranieri: “Scudetto? Non ci sono soltanto Inter e Milan…”

MILANO – Domani sera la Sampdoria, reduce da due sconfitte consecutive, sarà impegnata nel derby della Lanterna contro il Genoa, nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A. L’allenatore blucerchiato, Claudio Ranieri, ha concesso un’intervista ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport, esprimendosi anche sulla corsa per lo Scudetto: “Stiamo vivendo un campionato in cui ci sono già state delle sorprese che hanno comportato dei cambiamenti nei pronostici iniziali, quindi lo considero ancora aperto in tutte le posizioni della classifica e per tutti gli obiettivi. Pur considerando Inter e Milan due squadre estremamente forti, che di sicuro stanno facendo molto bene, non mi sento ancora di stringere solamente a loro due il discorso sullo Scudetto”.

INCOGNITA VIRUS – “Dobbiamo sempre tener presente che c’è l’incognita legata Covid, che è un punto di domanda per tutte le persone e che, come purtroppo abbiamo già visto, non risparmia neppure lo sport. Giochiamo in stadi vuoti ormai da un anno, con il fattore ambientale mai ben definito. Insomma, ci sono parecchie variabili significative, con le quali non abbiamo mai dovuto fare i conti ma che inevitabilmente stanno condizionando ogni squadra”.

STAGIONE ANCORA LUNGA – “E’ chiaro che Inter e Milan adesso sono davanti. La squadra di Conte ha anche il vantaggio di avere come impegno soltanto il campionato, quindi può preparare le partite con più tempo e tranquillità e può gestire meglio le proprie energie. I rossoneri, dal canto loro, hanno dimostrato anche due giorni fa di sapersi rialzare sempre. Il cammino però è ancora molto lungo. Restano da disputare quattordici partite, con quarantadue punti a disposizione. Senza dimenticare i recuperi delle sfide rinviate. Ci troviamo poco dopo la metà del percorso. Per me il campionato è ancora completamente aperto, tanto per lo Scudetto quanto per la salvezza”.