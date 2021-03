Serie A, Dal Pino: “Lazio-Toro? Per noi si deve giocare, ma…”

MILANO – Tre giorni fa non si è giocata la partita in programma nel ventiquattresimo turno di campionato fra Torino e Sassuolo, a causa dei numerosi casi di Covid 19 riscontrati nella compagine granata. Tuttavia, la squadra di Davide Nicola non potrà scendere in campo neppure domani, per il turno infrasettimanale della venticinquesima giornata, contro la Lazio. La ASL del capoluogo piemontese ha confermato che il Toro non potrà partire alla volta di Roma, poiché la quarantena imposta al gruppo-squadra scadrà il 3 marzo, se non emergeranno altri contagi. La partita, di conseguenza, non si disputerà. Quantomeno non domani. Adesso infatti spetta alla Lega Serie A decidere se rinviare la gara, o se invece infliggere al Toro la sconfitta a tavolino.

La seconda ipotesi comporterebbe inevitabilmente il ricorso da parte del club granata. Insomma, si verrebbe a creare la stessa situazione di Juventus-Napoli. In quel caso, il Collegio di Garanzia del CONI ha dato ragione alla compagine partenopea, revocando la sconfitta e i punti di penalizzazione. Juve-Napoli, quindi, si dovrà recuperare. Quasi certamente accadrebbe lo stesso qualora venisse stabilita per il Toro la sconfitta a tavolino. Di conseguenza, è plausibile che la Lega Serie A opti direttamente per il rinvio. Ai microfoni di Rai Gr Parlamento, ne ha parlato il presidente Paolo Dal Pino.

IL SUO COMMENTO – “Il nostro orientamento è sempre quello di giocare, lo abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a farlo. Abbiamo firmato un protocollo sanitario con il Governo per poter dare continuità al campionato ed evitare queste situazioni, ma abbiamo bisogno di collaborazione costante da parte delle ASL, cosa che abbiamo sempre avuto. Per noi la sfida prevista domani fra Lazio e Torino si deve giocare, ma se la ASL ha un atteggiamento estremamente duro e restrittivo, dobbiamo valutare sulla base di quella che purtroppo è stata la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che su Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza“.