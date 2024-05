“Con il Milan tornano Petagna e Pavoletti”: Le sue parole all’anti vigilia!

In conferenza stampa ha parlato il tecnico del CagliariClaudio Ranieri che ha detto: “Se sono importanti i ritorni di Petagna e Pavoletti? Non sono al 100%, ma è importante avere più scelte. Come valuto lo spirito della squadra che ha giocato in dieci contro il Lecce? Mi ha ricordato lo stesso spirito che lo scorso anno ci ha portati in Serie A".