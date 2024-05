News Milan – Nuovo allenatore, Biasin sgancia la bomba: “Gira una voce”

In casa Milan non si parla d'altro ormai. La scelta sul prossimo allenatore rossonero è l'argomento centrale, con diverse news che continuano a circolare senza sosta in ambiente Milan. Ad oggi, quella di Sergio Conceicao sembra essere la candidatura più seria e concreta, anche se nulla è deciso. Ci sono infatti ancora diversi step da superare per l'eventuale fumata bianca.