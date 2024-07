Ancora Raiola: “Jack voleva restare a Firenze, il ritorno al Milan non…”

In esclusiva a Radio Sportiva ha parlato l'agente di Jack Bonaventura ovvero Enzo Raiola che sull'ex giocatore rossonero ha detto: "Ha più volte mostrato il piacere di voler restare a Firenze, per come è stato trattato dalla città, dalla tifoseria ma anche dallo stesso club. Però dopo questa risposta non carina dell'area tecnica sono stato il primo a dirgli che doveva andare via. Lo dico non con rammarico, perché sono preparato a queste situazioni e non credo alle promesse nel calcio. Ero già preparato, va bene così... Abbiamo la fortuna di avere già abbastanza richieste per lui, stiamo valutando soluzioni anche fuori dall'Italia e nei prossimi giorni decideremo per il meglio".