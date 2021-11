Raimondi: “Pioli l’uomo giusto per il Milan. Il futuro di Kessié? Dipende da..”

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il noto giornalista di Sport Mediaset. Ecco la sua analisi in vista del Derby

In cosa ti impressiona di più il lavoro di Pioli? - "L'intuizione è di Maldini; come per Theo, ha capito che il profilo di Pioli fosse giusto per un progetto di giovani. Probabilmente Conte, per esempio, non era l'uomo ideale per questo progetto e Pioli è l'uomo giusto al momento giusto per il Milan. Sta diventando, secondo me, un Ferguson e il matrimonio col Milan è destinato a durare un lungo; si parla di un rinnovo a lungo termine, di quattro anni, a dimostrazione che il Milan ha trovato lui l'allenatore ideale per le sue caratteristiche".