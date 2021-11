Di Marzio: “Kessiè? Bisogna capire se all’estero verrà accontentato”

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il noto giornalista ed esperto di mercato Di Marzio che ha fatto il punto su Kessié e Romagnoli

In casa Milan tiene banco l'affaire Kessié. Il mediano rossonero infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione e nelle stanze di via Aldo Rossi non si esclude che l'ex Atalanta possa partire a gennaio con il Tottenham di Antonio Conte e PSG di Mauricio Pochettino sono pronti a ingaggiare subito il nazionale ivoriano.