Il giocatore portoghese Rafael Leao è stato nominato MVP del mese di maggio. Il comunicato ufficiale del Milan

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri il Milan ha pubblicato sul suo sito ufficiale un comunicato riguardante la nomina di Rafael Leao come giocatore MVP del diavolo nel mese di maggio.

Il comunicato ufficiale del Milan a riguardo

"Rafael Leão è stato assoluto protagonista della stagione rossonera e, in maniera particolare, dell'ultimo mese. A maggio il portoghese classe 1999 si è preso la squadra sulle spalle ed è risultato decisivo in ogni singola partita. Gol vittoria a San Siro contro la Fiorentina, due assist al Bentegodi contro il Verona (entrambi per Tonali), gol dell'1-0 contro l'Atalanta e due assist al Mapei Stadium nella sfida finale con il Sassuolo. Fatturato mensile: 2 gol e 4 assist. Quando la temperatura delle partite si è alzata, Rafa non ha avuto paura di prendersi le sue responsabilità e di vestirsi da game changer”.

Il portoghese è il primo in molte statistiche

“Oltre ad essere il miglior marcatore rossonero - al pari di Giroud (11) - in questo campionato, Rafa è stato il primo tra i compagni in numerose categorie statistiche: assist (8), tiri totali (93), tiri in porta (38), tocchi in area avversaria (193) e dribbling (98)".

Rafael Leao: il re dei dribbling

"Menzione particolare proprio per i dribbling, Leão è infatti il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A a livello complessivo. Dopo la partita-Scudetto con il Sassuolo, il portoghese è stato votato come MVP di tutta la Serie A. I tifosi rossoneri oggi lo eleggono anche come miglior giocatore del mese di maggio: bravo Rafa!". Questo il comunicato ufficiale del Milan su Rafael Leao il quale è stato nominato MVP del diavolo nel mese di maggio.

di Sergio Poli