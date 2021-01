Quanto cresce il Milan! +16, ma non è l’unico…

MILANO – Il Milan è la squadra che è migliorata di più rispetto a un anno fa. I rossoneri non sono la sola formazione che ha fatto un bel balzo in avanti è il Sassuolo (+10 rispetto al 2019/2020). Il Milan rispetto a un anno fa invece, ha ben 16 punti in più in classifica. Fra coloro che hanno peggiorato il loro andamento in maniera importante, troviamo il Cagliari (-15), il Parma (-12) e la Lazio (-11).

SULLE PAROLE DEL GIORNALISTA DI SKY, MATTEO MARANI – Come sottolineato Matteo Marani, presente negli studi di SkySport24, la prestazione del Milan contro la Juventus non pregiudica il grandissimo inizio di stagione dei rossonneri: “Ieri il Milan ha pagato le sue assenze, era un Milan dimezzato. Mi sarebbe piaciuto vedere la squadra rossonera con Ibrahimovic in campo. Secondo me ieri il Milan ha giocato benissimo, c’è una grande disponibilità da parte di tutti. La Juventus ha una rosa più forte e non aveva le assenze del Milan. La stagione dei rossoneri resta fantastica. Nonostante tutto, ieri ha fatto una grande partita”.

IL MILAN INTANTO RIPARTE: IL PROGRAMMA DELLA CONFERENZA DI STEFANO PIOLI – Intanto, in vista del match di Serie A della prossima giornata, il Milan è tornato a lavoro. Sarà Torino-Milan. Il mister Stefano Pioli terrà la consueta conferenza stampa pre partita domani alle ore 14.30 a Milanello. La partita contro il Torino, si disputerà sabato alle ore 20.45. Il Milan si troverà per la prima volta contro da avversario l’ex rossonero Marco Giampaolo.

Questa, a tal proposito, la squadra arbitrale che è stata designata per il match tra Milan e Torino, valido per la 17^ giornata del campionato di Serie A:

Arbitro: MARESCA

Assistenti: GALETTO – PRENNA

IV uomo: FABBRI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO

