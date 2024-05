Quagliarella: “Conte è un fuoriclasse, chi lo prende fa un affare”

Fabio Quagliarella ha parlato dei nomi accostati alla panchina del Milan per la prossima stagione, concentrandosi su Conte

Il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione . La società non sembra intenzionata a proseguire con Stefano Pioli, che dovrebbe salutare i rossoneri al termine del campionato.

In via Aldo Rossi si vuole iniziare un nuovo ciclo e perciò si stanno valutando molti profili prima di prendere una decisione. Proprio della panchina del Milan ha parlato Fabio Quagliarella , intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

