Il nuovo home kit porta due firme: quelle di AC Milan e Puma

Puma e AC Milan presentano la nuova maglia per la prossima stagione. Ecco il comunicato ufficiale rossonero in merito

Redazione Il Milanista

“PUMA e AC Milan, la squadra Campione d'Italia, sono lieti di presentare il nuovo Home Kit 2022/23 ispirato all'heritage milanese, alle nuove generazioni di rossoneri e a "That Milan Touch", il concept alla base della nuova campagna dedicata alla prima maglia del Club”.

Innovazione e ambizione

“There is nothing instant about this classic. Fondato nel 1899, da allora AC Milan è sempre stato un vettore di innovazione, capace di tracciare la strada verso un futuro sempre più ambizioso. Nel 2022/23 PUMA ha deciso di far conoscere questi valori alla nuova generazione di rossoneri lasciando che siano le strisce a parlare. Il risultato è una maglia Home che è allo stesso tempo proiettata nel futuro e intramontabile, proprio come il Club che rappresenta. La base nera incornicia le iconiche strisce rossonere in un'interpretazione progressive dell'identità di AC Milan. La maglia presenta il tricolore italiano sul bordo delle maniche e la scritta "Sempre Milan" sul retro”.

Un maglia tutta nuova

“La nuova maglia unisce le tante generazioni di rossoneri attraverso il loro comune amore per la squadra, in quanto, da sempre, rappresenta qualcosa di unico. Quella di quest'anno è una maglia che cattura lo stile e la bellezza di ciò che rende speciale Milano. Dal patrimonio storico alle nuove innovazioni, il Club è simbolo di eccellenza nel mondo del calcio. Milano è un'attitudine che esprime come questa città sia differente: è "That Milan Touch"”.

Due versioni disponibili

“La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto performante ULTRAWEAVE e dalla tecnologia dryCELL per garantire la massima traspirazione, rendendola la più leggera e confortevole mai realizzata da PUMA. La versione Replica è realizzata in poliestere riciclato al 100% con tecnologia dryCELL in grado di mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall'ora, dal campo e dal luogo. Celebra la storia e l'heritage milanese con il kit AC Milan Home 2022/23, disponibile dal 4 luglio nei PUMA Store, online al sito PUMA.com, presso l'AC Milan Stadium Store, online al sito store.acmilan.com e presso i selezionati retailer nel mondo”.