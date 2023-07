Le prime parole di Pulisic da rossonero: “Felice di essere qui al Milan”

Neanche il tempo di atterrare a Malpensa che per Christian Pulisic è stata subito l'ora delle prime dichiarazioni da giocatore rossonero. Anche se non ancora ufficialmente rossonero, il giocatore della Nazionale a stelle e strisce si è lasciato andare a dichiarazioni che non a tutti è consentito fare prima della consueta firma sul nuovo contratto. <<<Carlo Pellegatti annuncia un colpo a sorpresa direttamente ai nostri microfoni. Ecco di chi si tratta!>>>

La giornata di Christian Pulisic

La giornata di Christian Pulisic sarà molto lunga. Visite mediche sia stamattina che ultimi controlli anche nel primo pomeriggio prima della consueta firma sul contratto che lo legherà ai rossonero fino al 30 giugno 2027. Infine, in serata sarà a Casa Milan per una sessione di foto e autografi con i nostri tifosi.