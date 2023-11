Il PSG pareggia sul gong contro il Newcastle, ora al Milan servirebbe…

Al Milan servirà un miracolo per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Ecco cosa dovrà accadere...

Ieri sera è stata una serata amara per i rossoneri. Sconfitta contro il Borussia Dortmund e ultimo posto nel girone assieme al Newcastle . Gli inglesi stavano vincendo contro il Paris Saint Germain , ma un rigore alquanto dubbio concesso ai francesi, ha permesso a Mbappe di pareggiare i conti al 98esimo.

Ora la classifica vede il BVB a 10 punti, il PSG a 7 punti e Milan e Newcastle a 5 punti. Ora i rossoneri devono vincere con gli inglesi sperando che il Borussia Dortmund vinca contro il Paris Saint Germain con gli inglesi che però non avranno più motivazioni...

