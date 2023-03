Pruiti: “Edificare in quella zona è impossibile. La domanda si fermerebbe…”

Rino Pruiti è il sindaco di Buccinasco e presidente dei sindaci del Parco Sud Milano ha parlato del nuovo impianto del Milan

Rino Pruiti è il sindaco di Buccinasco e presidente dei sindaci del Parco Sud Milano. In un’intervista a Il Foglio, parla dell’ancora non esistente progetto nell’area denominata La Maura per il nuovo stadio del Milan.

Pruiti rappresenta le 60 amministrazioni che insistono nella grande zona agricola a sud della metropoli, e spiega al giornale: “Non è una fake news che il Milan voglia venire alla Maura. Semplicemente è una ‘non news’, nel senso che non c’è notizia. L’abbiamo detto anche ai comitati di zona 7 e zona 8, che martedì hanno voluto incontrarci”.

A questo punto, una domanda secca: il Parco Sud ha potere ostativo sulla Maura? Risposta secca di Pruiti: “Sì, anche se non ce n’è neppure bisogno. Il Parco Sud semplicemente, per legge, non può permettere di edificare niente sul suo territorio che non sia il recupero dell’esistente o lo sviluppo del parco agricolo. Mi spiego: alla Maura vogliono fare una pista per cavalli? Nessun problema. Vogliono fare altre stalle? Idem. Ci vogliono mettere un campo da tennis? Ecco, il problema c’è. E se c’è un problema per un campo da tennis figurarsi per uno stadio da 60 mila persone. No, impossibile. E infatti nessuno ha chiesto niente, a noi del Parco. Anche perché se lo facessero la domanda probabilmente si fermerebbe al protocollo, neanche sarebbe presa in considerazione dal direttivo”.

Esiste una sorta di ‘via d’uscita’, però: “A meno che la Regione Lombardia non cambi la legge regionale sui parchi. Peraltro già ci stanno commissariando, e quindi se anche arrivasse qualche richiesta noi non potremmo fare altro che replicare che siamo in ordinaria amministrazione”.

Il cambio della legge sarebbe comunque un problema di straordinaria portata politica, racconta Il Foglio, perché il centrosinistra ha denunciato più volte, nella precedente legislatura, come la “Regione abbia voluto mettere le mani sul Parco Sud”. Una battaglia condivisa anche dall’ex candidato governatore Pierfrancesco Majorino, oggi capogruppo dem dell’assise regionale. Come mai potrebbe passare una legge per consentire al Milan? “Potrebbero fare una deroga per il Milan? Non è possibile. E se cambiano la legge, considerato che il Parco ha una valenza superiore, a livello legislativo, rispetto ai Pgt dei singoli comuni, di fatto consentirebbero a qualunque amministrazione di edificare dove vuole. Sarebbe un disastro, e lo dico fin da ora: ci sarebbero le barricate. Perché su questa cosa non c’è sinistra e destra. Ci sono i cittadini del sud Milano”.