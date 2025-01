Milan, proposto Rashford: il problema è l’ingaggio. La situazione

L'attaccante inglese è in uscita dal Manchester United in questa sessione di mercato ed è stato proposto al Milan: il problema è l'ingaggio

Lorenzo Focolari Redattore 5 gennaio 2025 (modifica il 5 gennaio 2025 | 11:33)

Il calciomercato invernale è in pieno svolgimento e ci sono molte situazioni in evoluzione. Il Milanè al lavoro ed è pronto a cogliere eventuali opportunità per rinforzarsi Una di queste potrebbe essere la situazione di Marcus Rashford.

Dopo l'arrivo di Ruben Amorim al Manchester United, gli spazi per l'attaccante inglese si sono ridotti sensibilmente. Per questo, come riferito da Sky Sport, iRed Devils sono al lavoro per cederlo già in questa finestra di gennaio. Tra i club a cui è stato proposto il giocatore c'è anche il Milan.

Il problema, però, è l'ingaggio: Rashford guadagna 14 milioni di euro a stagione. Per i prossimi 6 mesi ovviamente la cifra sarebbe dimezzata, ma si tratta comunque di una cifra elevata per i rossoneri. La situazione potrebbe cambiare nel caso in cui lo United decidesse di pagare parte dell'ingaggio.