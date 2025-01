Calciomercato Milan – Colpo da urlo, clamoroso Di Marzio: “Vi dico che…”

Mentre Conceicao e i suoi ragazzi preparano la finale di Supercoppa italiana nel derby contro l'Inter, i dirigenti del Milan lavorano sul calciomercato su più fronti. Come vi avevamo anticipato già tempo fa, questa finestra di mercato di gennaio sarà particolarmente movimentata per i rossoneri e potrebbe portare in dote anche alcune grosse sorprese. Il cambio in panchina, poi, ha contribuito ancor di più a rimescolare le carte in tavola, rendendo questo calciomercato invernale particolarmente incandescente per il Milan.