La probabile formazione del Milan contro il Rennes: fiducia per Kjaer

Lorenzo Focolari Redattore 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 11:29)

L'attesa è finita: oggi tornano le notti europee. Questa sera alle 21 a San Siro il Milanaffronterà il Rennes, nella gara di andata del playoff di Europa League. Per Piolii problemi sono ancora una volta in difesa. Tra i rossoneri infatti sarà assente l'infortunato Calabria, mentre Kjaer ieri si è allenato in gruppo e oggi farà il provino decisivo.

Le sensazioni per il centrale danese comunque sono positive. Tra i convocati torna Thiaw, dopo un lungo stop, che andrà in panchina. A centrocampo è sicuro del posto Rejnders, mentre si giocano una maglia in tre: Musah è in vantaggio rispetto a Bennacer e Adli. Out Chukwueze, appena tornato dalla Coppa d'Africa. Davanti tutto confermato, con la linea della trequarti composta da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao e Giroud centravanti.

La probabile formazione: MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

