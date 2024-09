Il programma del weekend: un lungo fine settimana per i colori rossoneri

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Anche quello in arrivo sarà un fine settimana di tante partite all'orizzonte per il nostro Settore Giovanile, con una lunga lista di appuntamenti che andranno dal venerdì al martedì. Ad aprire e chiudere il programma gli impegni della Primavera maschile - in campionato contro il Cesena, in Youth League sul campo del Bayer Leverkusen - mentre in mezzo saranno diverse le rappresentative rossonere impegnate. Ben sette, tra sabato e lunedì, per altrettanti appuntamenti importanti. Eccoli nel dettaglio”.