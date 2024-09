Kakà: “Se il Milan continuasse a giocare come al derby…”

Ricardo Kakà, grande ex giocatore rossonero, intervistato da SportMediaset, ha commentato così la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter: "Nel derby il Milan ha dato un grande segnale dopo quello che è successo contro il Liverpool. Vincere contro l'Inter giocando bene è stata una buona risposta. Se i rossoneri continueranno a giocare come hanno fatto nel derby ci sono buone prospettive per il campionato. Si è vista una squadra con un atteggiamento diverso e molto buono, che lottava per il risultato.