Milan, il programma del weekend della Primavera e del settore giovanile

Questo weekend sarà molto impegnativo per tutte le formazioni rossonere. La Primavera di mister Abate torna a giocare al PUMA House of Football dopo più di un mese, per affrontare l’Empoli. A Ferrara ci saranno invece ben tre formazioni giovanili per giocare contro la Spal: l’Under16 giocherà sabato, mentre l’Under18 e 15 giocheranno domenica. Non giocherà invece la Primavera Femminile di mister Corti, mentre saranno quattro le Under Femminili impegnate in questo fine settimana. Vediamo di seguito tutti gli impegni dei rossoneri: