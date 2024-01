Primavera, oggi Fiorentina-Milan per i Quarti di Coppa Italia

Non solo la Prima Squadra. Anche per il Milan Primavera sarà il giorno dei Quarti di finale, da giocare in trasferta contro la Fiorentina

Oltre alla Prima Squadra, anche la Primavera sarà in campo oggi. Il sito ufficiale del Milanha presentato l'impegno. Il focus: "Anche per la Primavera di Mister Ignazio Abate è tempo di Coppa Italia. Mercoledì alle 13.00 al Viola Park (diretta su Sportitalia, canale 60) i rossoneri U19 affrontano la Fiorentina nei Quarti di finale in gara secca, per cercare un posto tra le migliori quattro del tabellone. Il cammino nella competizione ci ha visti - fino a qui - avere la meglio sulla Virtus Entella (7-0) nei Trentaduesimi, sulla Sampdoria (2-3) nei Sedicesimi e sull'Empoli (0-4) agli Ottavi di finale. Ora i Quarti di finale e soprattutto la Fiorentina, contro cui abbiamo una tradizione da riscattare, specialmente in Coppa Italia: è stata proprio la formazione viola a eliminarci nelle edizioni 2019/20 (3-1), 2020/21 (2-1) e 2021/22 (4-3).

Abbiamo già affrontato i ragazzi di Daniele Galloppa in campionato, il 30 settembre scorso: era la 5ª giornata di campionato e quel pareggio per 1-1 con gol di Victor interruppe la nostra striscia positiva di quattro vittorie consecutive in Primavera 1 TIM. Più in generale, una vittoria contro la Fiorentina manca da diverse partite (tra tutte le competizioni) e questa può essere l'occasione giusta per invertire la tendenza.

I viola occupano una inedita 15ª posizione in classifica con 14 punti contro i 30 rossoneri, ma hanno vinto la Primavera TIM Cup per quattro edizioni consecutive (dal 2018/19 al 2021/22) con Alberto Aquilani in panchina. La vincente tra Fiorentina e Milan affronterà una tra Roma e Sassuolo, mentre dall'altra parte del tabellone i Quarti sono Lazio-Napoli e Torino-Inter. Le Semifinali si giocheranno con gara di andata e ritorno il 31 gennaio e il 21 febbraio.

Il 2024 si è aperto con il successo in trasferta a Frosinone, che ha rafforzato il secondo posto in campionato, a pari punti con la Roma. Una vittoria che ha dato linfa nuova a un gruppo che ha vissuto con entusiasmo i debutti in prima squadra di molti dei suoi componenti: Jan-Carlo Simić, già contro il Monza, poi Álex Jiménez, Kevin Zeroli, Chaka Traorè, che hanno fatto compagnia a Davide Bartesaghi, ormai in pianta stabile da inizio stagione nella rosa di Mister Pioli". (acmilan.com)

