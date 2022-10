Primavera Milan, sotto di due gol contro la Roma alla Puma House

In diretta dalla Puma House of Football di Milano, la Primavera del Milan di mister Ignazio Abate sfiderà la Roma del tecnico Guidi. Sarà una partita importante per i rossoneri, che arrivano da tre vittorie di fila. Il secco 4-0 contro lo Spezia, il rocambolesco 2-3 contro l'Udinese, ottenuto grazie ad una tripletta del promettente Chaka Traoré, per quanto riguarda il campionato. Nel girone E di Youth League invece, dove il Diavolo è al comando della classifica, l'ultima sfida è stata vinta contro il Chelsea per un netto 3-1.