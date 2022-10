Mercato Milan, allarme PSG: “Leao? No, ora vuole un altro rossonero” | News

Rafael Leao è senza dubbio il giocatore del Milan più chiacchierato in chiave mercato. E non potrebbe essere altrimenti, vista la sua situazione contrattuale ancora da definire e i tanti top club alla finestra per lui, pronti ad approfittare di un'eventuale rottura tra i rossoneri e l'attaccante portoghese. Il PSG è notoriamente tra le squadre più interessate a Leao. Ma la ricchissima big francese non avrebbe messo gli occhi solo sul gioiello più prezioso del Milan.