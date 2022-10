Primavera Milan, parla Abate: “Finalmente una vittoria come dico io”

Vittoria importante di Ignazio Abate con l'Under-19 del Milan, trionfante contro l'Udinese per 2-3 grazie al gol allo scadere di Traoré

"Gara emozionante, i ragazzi sono sempre stati in partita ma ci siamo complicati la vita da soli. È il secondo incontro che vinciamo al 90°, non è un caso. Finalmente abbiamo vinto una partita sporca, questa è la dimostrazione che ci sono cuore, anima e spirito di gruppo. Siamo sulla strada giusta. Ora accantoniamo e pensiamo alla Coppa Italia ".

Con fatica e devozione, il Milan Under-19 allenato dall0 storico ex terzino Ignazio Abate ha trovato la seconda vittoria di fila, per altro per la seconda volta ottenendo i 3 punti allo scadere. Questa volta è stato Chaka Traoré a segnare il gol decisivo ai rosoneri contro l'Udinese.