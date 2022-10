Mercato Milan, Pedullà conferma tutto: “Contatti avviati per…” | News

Il Milan si muove sul mercato e le ultime news che stanno circolando in ambiente rossonero lo confermano in pieno. Il club di Via Aldo Rossi sa quello che deve fare per realizzare ulteriori step in avanti dal punto di vista tecnico e qualitativo. Maldini e Massara , in effetti, hanno già segnato sul loro taccuino diversi nomi e per alcuni di questi avrebbero già iniziato a lavorare concretamente.

Sappiamo ad esempio che tra gli obiettivi di calciomercato dei rossoneri c'è un esterno d'attacco per la fascia destra, un alter ego di Rafael Leao per il lato opposto per intenderci. In orbita Milan, tra gli altri, rimane sempre un big come Hakim Ziyech. Ma la lista è lunga e non mancano anche nomi a sorpresa. Uno è spuntato proprio in queste ore e l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato che i contatti per lui sarebbero stati già avviati dal Milan <<<