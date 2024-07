Sentite l’esperto: “La Primavera sforna giocatori top, basta aver paura di…”

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex calciatore Massimo Orlando che ha detto: "Devo dire che la Primavera ha tirato fuori buoni giocatori e credo che non si debba avere paura a farli giocare. Consideriamo che un 17enne che qui è considerato giovane, in altre parti del mondo viene già gettato nella mischia e ha addirittura qualche partita in nazionale maggiore . Se pensi di avere 2-3 giocatori di qualità e compatibili col progetto non devi avere paura. Chiaramente questi giovani vanno inseriti gradualmente ma devono essere inseriti. L'esempio più lampante è quello di Camarda che spero possa trovare tanto spazio".

Se Morata è il rinforzo giusto per l'attacco

"Morata mi piace molto come giocatore. Qualcuno ha da ridire perché all'Europeo non ha fatto gol e giocava troppo per la squadra. Per me invece questa generosità è segno d'intelligenza. Intanto perché i bomber, al netto di alcune eccezioni, fanno sempre più fatica a segnare con continuità. È cambiato il modo di giocare e anche la punta ha un ruolo diverso, servono i suoi movimenti per liberare gli spazi per i compagni. Credo che il tifoso del Milan debba stare tranquillo perché Morata comunque i suoi gol li fa, è fisicamente integro e usa entrambi i piedi. E per quel che offriva il mercato e per il prezzo è stato un buonissimo affare. Certo, avrei preferito Zirkzee ma si erano create delle condizioni che lo hanno reso irraggiungibile".