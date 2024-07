Mercato Milan – Sky dà l’annuncio in diretta: “In arrivo questi 4 colpi!”

Dopo Morata, il Milan prepara i suoi prossimi colpi di calciomercato. Gli obiettivi sono molteplici, così come i nomi che continuano a orbitare in ambiente rossonero. Ibrahimovic, Moncada e soci stanno lavorando su diversi tavoli contemporaneamente, ma presto si potrebbe arrivare a stringere per alcuni obiettivi di mercato. E anzi, stando alle ultime news di casa Milan, i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per alcuni nomi in particolare. Ne ha parlato nello specifico il noto esperto di calciomercato Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport: ecco i colpi in canna del Milan <<<