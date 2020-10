Primavera, ecco il programma per il prossimo turno di campionato

MILANO – Di seguito il prossimo turno del Campionato Primavera:

Ascoli–Juventus

17/10 Bologna -SPAL

03/10

13:00 Fiorentina– Cagliari 03/10

15:00 Inter – Genoa 03/10

15:00 Roma– Atalanta 03/10

15:00 Torino–Milan

03/10

17:00 Sampdoria -Empoli 04/10

11:00 Sassuolo.Lazio 04/10

13:00

