Carnevali a SKY: “Non credo che preoccuparci sia la parola giusta”

CLASSIFICA - “Non credo che preoccuparci sia la parola giusta ma dobbiamo fare attenzione, la Serie A è un campionato difficile. Siamo abituati a vedere il Sassuolo in posizioni più alte. Dobbiamo cercare di dare il massimo e lo stiamo dando. Anche oggi siamo un po’ in difficoltà ma sono convinto che faremo una buona gara”.

MERCATO - “Sicuramente faremo qualcosa in uscita, in entrata vediamo: siamo convinti di avere una buona squadra”.

MOMENTO DEL SASSUOLO - “Dionisi gode della massima fiducia, la squadra sta facendo bene in allenamento. Siamo convinti di poter recuperare. È un momento così ma ne siamo coscienti. Dobbiamo stare uniti, ma è un problema che in questo momento riguarda anche altre squadre, come noi in bassa classifica anche gli amici del Milan in alta classifica. Bisogna far quadrato e uscire da questa situazione”.