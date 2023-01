Pellegatti: “Milan, si doveva fare un’eccezione per il bene della squadra!”

Carlo Pellegatti ha commentato la decisione del Milan di non intervenire più sul mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione Il Milanista

Domani mattina alle 12:30 il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo, per la ventesima giornata di campionato. I rossoneri avranno la possibilità di ripartire dopo le ultime settimane e lo faranno davanti ai propri tifosi. Lo stesso Pioli in conferenza stampa ha ribadito la necessità di uscire il prima possibile da questo periodo e ciò sarà possibile soltanto grazie a una vittoria.

Lo stesso tecnico rossonero ha confermato che non ci sarà più nessun altro colpo nel mercato di gennaio. Dopo l’acquisto di Vasquez, la società non è intenzionata a investire ulteriori soldi per tesserare altri calciatori. Proprio della chiusura del Milan verso il calciomercato ha parlato Carlo Pellegatti. Il noto giornalista è intervenuto sul proprio canale YouTube, dichiarando: "Continuo a dire che intervenire sul mercato non era solo per un fatto tecnico, ma proprio un'iniezione importante per il gruppo”.

Si doveva fare un’eccezione per il bene del Milan: “Invece si è optato per mantenere questa struttura. Poi vediamo se ci sarà un'opportunità di fine mercato. Mi permetto di dire che secondo me poteva esserci un'eccezione. D'accordo l'autonomia e d'accordo il budget, ma ci poteva essere un'eccezione per il bene del Milan. Questi soldi per un giocatore giovane come Zaniolo o per Ziyech sarebbero forse tornati indietro grazie ad un bel finale di campionato o magari al passaggio del turno di Champions League".