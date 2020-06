Prandelli: “Ibra? A mio parere resta solo se…”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex CT della Nazionale, Cesare Prandelli. Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni: “Pioli è bravo e ha grande esperienza anche in momenti particolari. Con Ibra il Milan è una squadra diversa. Al di là dell’età può aiutare i ragazzi giovani. Se dovesse rimanere Pioli, come mi auguro, Ibrahimovic è il suo primo della lista. Con un altro non so quanto spazio avrebbe lo svedese”.

